Шивані Гупту обрали до консультативного комітету ООН — The Hindu

Індійську дипломатка Шивані Гупту обрали до Консультативного комітету ООН з адміністративних і бюджетних питань на 2027–2029 роки. Її трирічний термін має розпочатися у січні 2027 року.

Термін роботи

Комітет у джерелі також названо англійською абревіатурою ACABQ. Обрання Гупти означає її участь у роботі цього органу протягом строку, визначеного на 2027–2029 роки.

Повідомлення представництва

Постійне представництво Індії при ООН повідомило про обрання дипломатки та висловило вдячність усім державам-членам організації за довіру й підтримку. Про це повідомляє The Hindu.

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Матеріал підготувало агентство PTI; місцем публікації вказано Організацію Об’єднаних Націй. Його оприлюднили 7 листопада 2026 року о 19:45 за індійським стандартним часом.

Джерело не наводить інших відомостей про перебіг голосування, кількість голосів або попередню діяльність дипломатки.

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