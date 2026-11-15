Шкарпетки для жорсткішої стопи знизили витрати енергії на 2% — ScienceAlert

Дослідники з Університету Техасу в Остіні розробили шкарпетки зі щільною в’язаною стрічкою навколо передньої частини стопи. Під час випробування вони зменшили загальні енергетичні витрати організму під час ходьби на 2% порівняно зі звичайними комерційними шкарпетками, повідомляє ScienceAlert.

Як працює конструкція

Стрічка стискає передню частину стопи та має запобігати її розширенню під навантаженням. Це підвищує жорсткість медіального поздовжнього склепіння — частини стопи, яка згинається під час ходьби. За даними експериментів, жорсткість склепіння в поздовжньому напрямку зросла на 65%, водночас стопа зберігала здатність згинатися й відштовхуватися від поверхні наприкінці кроку.

Автори роботи пояснюють, що жорсткіша стопа виконує більше механічної роботи за один крок. Завдяки цьому м’язам ніг потрібно менше механічної роботи для підтримання сталої ходьби. Спостереження також показали, що литкові м’язи докладали трохи більше сили, але скорочувалися повільніше, що загалом потребувало менше енергії.

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Випробування на біговій доріжці

У дослідженні взяли участь 12 здорових людей із середнім віком 28 років. Вони ходили на біговій доріжці п’ятихвилинними сесіями у звичайних та експериментальних шкарпетках. Енергетичні витрати оцінювали за показниками дихання — кількістю спожитого кисню та видихуваного вуглекислого газу.

Науковці порівнюють зафіксоване зниження енерговитрат з ефектом від зняття з талії вантажу вагою приблизно 2 кілограми. Роботу опублікували в журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Дослідники зазначають, що раніші спроби застосувати жорсткі устілки та підтримку склепіння не дали такого зниження енерговитрат.

Первинною метою дослідження було перевірити еволюційну гіпотезу про те, що жорсткіші стопи людей, на відміну від інших приматів, допомагають ефективніше ходити на двох ногах. На дизайн таких шкарпеток уже подали патентну заявку.

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