Школа в Непалі відновила заняття для 1 621 учня після повені — The National

В окрузі Нувакот у Непалі середня школа Трібхуван-Трішулі відновила заняття після повені 26 серпня, яка зруйнувала її будівлі. Тимчасові уроки відвідує 1 621 учень: заняття проводять у 20 наметах на височині та під сходами місцевої спортивної академії, повідомляє The National.

Директор школи Раджендра Даваді розповів, що під час небезпеки вдалося врятувати близько 900 дітей. Від моменту оголошення тривоги до того, як вода увірвалася на територію школи, минуло 11 хвилин. Даваді доручив учителям вивести учнів на височину, розвернув автобус із молодшими дітьми, який заїжджав на подвір’я, а старших школярів попросили допомогти іншим дістатися безпечного місця велосипедами та мотоциклами.

Тимчасові класи

Навчання поновили 21 вересня. Учні сидять на підлозі в наметах, а також ділять парти й лави під сходами спортивної академії. Намети, книжки та меблі надали ЮНІСЕФ і приватні фонди. Школа працює у дві зміни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За оцінкою директора, будівництво нової школи після виділення земельної ділянки може тривати щонайменше два роки. Закладу також потрібні бібліотека, природничі лабораторії, комп’ютери та ще два автобуси для перевезення дітей до тимчасового місця навчання.

Втрати громади

Від однієї триповерхової будівлі школи над товстим шаром бруду видно лише дах, а інші споруди змило водою. Внаслідок стихії один учень залишився сиротою, ще 12 школярів втратили одного з батьків. Під час повені загинули двоє працівників школи.

Руйнування внаслідок повені зафіксували у шести округах Непалу. За даними The National, загинули щонайменше 1 455 людей, ще 5 285 вважалися зниклими безвісти. Даваді зазначив, що більшість учнів повернулися до навчання, хоча багато родин втратили житло та засоби до існування.

Читай нас у