Школи Джохору відновлять роботу 26 жовтня після смогу — Channel NewsAsia

У малайзійському штаті Джохор усі освітні заклади відновлять роботу в понеділок, 26 жовтня, після кількох тижнів закриття через смог. Рішення ухвалили через поліпшення якості повітря, повідомляє Channel NewsAsia.

Поліпшення якості повітря

Голова комітету Джохору з питань освіти та інформації Мухаммад Накіб Мд Газалі заявив, що рішення ґрунтується на оцінці показників якості повітря та ризиків для здоров’я, проведеній профільними відомствами. За його словами, протягом останніх п’яти днів у штаті фіксували зниження показників Індексу забруднення повітря.

Посадовець також зазначив, що зміна напрямку вітру з 24 жовтня, підвищення вологості та очікувані опади мають послабити вплив смогу. Під час відновлення навчання в закладах застосовуватимуть заходи безпеки, зокрема носіння масок і моніторинг шкільних заходів відповідно до поточних показників забруднення повітря.

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Закриття торкнулося понад 617 тисяч учнів

Школи Джохору спершу закрили 8 і 9 жовтня, а згодом обмеження продовжили до 23 жовтня. За даними малайзійського видання The Star, закриття зачепило 1198 шкіл і понад 617 тисяч учнів у штаті.

15 жовтня Міністерство освіти Малайзії підвищило поріг для закриття шкіл: тепер заклади мають припиняти роботу, коли показник Індексу забруднення повітря перевищує 200. Заняття та інші шкільні заходи просто неба необхідно скасовувати за показника від 100 і вище. Влада штату та відповідні служби заявили, що продовжать стежити за ситуацією зі смогом.

Дим від пожеж у регіонах Суматра та Калімантан в Індонезії також залишається ризиком для якості повітря в сусідніх Малайзії та Сінгапурі.

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