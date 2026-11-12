Школи Італії отримали нову хвилю листів про бомби — ANSA English

Школи в кількох регіонах Італії в четвер отримали нову хвилю електронних листів із погрозами вибухів. Частину навчальних закладів евакуювали, а в інших провели перевірки, поки учні залишалися у класах, повідомляє ANSA English.

Погрози надійшли в кілька регіонів

Листи надіслали до шкіл у Венето, Лігурії, Умбрії, Лаціо та на Сицилії. Це сталося наступного дня після аналогічного повідомлення, яке отримали близько 6 тисяч шкіл. Через нього евакуювали багато навчальних закладів.

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Підпис під повідомленням

Новий лист, як і попередній, був підписаний ім’ям «Mikhail Andropov». ANSA називає цю особу нібито лідером проросійського мізогінного угруповання Vilayat of Misoginistan.

В одному з повідомлень також ішлося про нібито бомбу в офісі прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні в палаццо Кіджі. За даними джерел агентства, перевірок безпеки там не проводили, оскільки попередження вважали повторним і безпідставним. Вони також заявили, що конкретних ознак реальності цієї загрози немає.

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