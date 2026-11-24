У понеділок вранці школи по всій Німеччині отримали погрози вибухом. Серед закладів, які отримали такі повідомлення, була початкова школа в Дрездені, у землі Саксонія.

Погрози школам

Про випадки повідомляє Der Spiegel. У публікації, датованій 24 листопада 2026 року, видання вказує, що погрози надійшли до шкіл по всій країні в понеділок уранці.

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Випадок у Дрездені

Матеріал побудований навколо розповіді керівниці цієї початкової школи, пані Баляч. Вона описала Der Spiegel, як діяла після того, як її заклад отримав погрозу вибухом.

У заголовку публікації керівницю школи запитують, як відбувалося реагування на загрозу. У переліку пов’язаних тем Der Spiegel також зазначає Дрезден, Саксонію, освіту, дитинство та молодь.

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