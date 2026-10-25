Школярі в Австралії висадили 1000 рослин для мікролісу — ABC News Australia

Учні четвертого класу коледжу St Peter's Anglican College в австралійському Брулі висадили близько 1000 місцевих рослин на ділянці шкільного майданчика без рослинності. Там має з’явитися самопідтримуваний мікроліс, покликаний зробити простір зеленішим і прохолоднішим, повідомляє ABC News Australia.

Рослини місцевого прибережного лісу

Учні, вчителі та волонтери протягом тижня висаджували дерева, кущі й виткі рослини, характерні для прибережного дощового лісу регіону, що перебуває під загрозою зникнення. Учень Зейл Ніл розповів, що учасники прагнуть повернути деякі види, втрачені під час лісових пожеж 2020 року.

St Peter's Anglican College стала першою школою в штаті Новий Південний Уельс, яка співпрацює з неприбутковою організацією Microforest Collective над дослідженням, проєктуванням і висаджуванням мікролісу в межах навчальної програми.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Метод Міявакі та збір води

Мікроліси — це щільно засаджені місцевою рослинністю ділянки в міських або деградованих районах, які часто не більші за тенісний корт. Для проєкту застосували японський метод Міявакі: суміш місцевих видів висаджують щільно, щоб прискорити їхній ріст.

Співзасновниця Microforest Collective та ландшафтна архітекторка Едвіна Робінсон заявила, що за такого підходу рослини можуть рости до десяти разів швидше. За її оцінкою, мікроліс може сягнути приблизно семи метрів заввишки за два-три роки.

Через піщаний ґрунт на ділянці облаштували систему збору дощової води: близько 40 метрів підземних траншей вистелили глиною. Перед висаджуванням школярі відвідали місцеві ліси, досліджували види та умови, потрібні для їхнього росту, а також аналізували ділянку й розраховували необхідний обсяг мульчі. Microforest Collective планує використати цей досвід як модель для інших шкіл.

Читай нас у