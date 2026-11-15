Шотландія перемогла Австралію 15:12 у Nations Championship — The Guardian

Збірна Шотландії з регбі перемогла Австралію з рахунком 15:12 у матчі Nations Championship на стадіоні «Мюррейфілд» у Шотландії. Господарі втримали перевагу в три очки попри спробу австралійців відігратися наприкінці зустрічі, повідомляє The Guardian.

Спроби Фагерсона і Демпсі

Шотландці відкрили рахунок на восьмій хвилині: фланкер Метт Фагерсон заніс спробу після передачі Бена Вайта. Австралія швидко зрівняла рахунок завдяки спробі Гаррі Поттера: атаку на лівому фланзі розпочав Картер Гордон, а результативну передачу віддав Фрейзер Макрейт.

На 24-й хвилині Дарсі Грем заніс м’яч у залікову зону, однак спробу не зарахували, оскільки Кайл Стейн перед цим опинився за межами поля. Наприкінці першого тайму Джек Демпсі заніс другу спробу Шотландії, а Фінн Расселл реалізував її, встановивши рахунок 12:5.

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Напружена кінцівка

У другому таймі хукер Австралії Біллі Поллард отримав жовту картку за небезпечний високий захват після зіткнення головами з Блером Кінггорном. Після повернення Полларда на поле рахунок усе ще залишався 12:5 на користь Шотландії.

У заключні 10 хвилин матчу Расселл забив штрафний і збільшив відрив господарів до 15:5. Наприкінці зустрічі Макс Йоргенсен заніс спробу Австралії, а Бен Дональдсон її реалізував. Останню атаку гостей зупинив Грем, зберігши перемогу Шотландії. Після цього результату шотландці, які мають дві перемоги й дві поразки, піднялися на четверте місце в таблиці команд Північної півкулі за різницею очок.

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