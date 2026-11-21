Збірна Шотландії з регбі перемогла Японію з рахунком 67:5 у заключному матчі групового етапу Nations Championship, який 21 листопада відбувся на стадіоні «Мерріфілд» в Единбурзі, Велика Британія. Як повідомляє Channel NewsAsia, господарі поля здійснили 11 спроб. Шотландська команда мала перевагу над суперником у швидкості та силі.

По три спроби від Макконнелла і Грема

Ліам Макконнелл і Дарсі Грем оформили по хет-трику. Грем довів свій рекордний показник у складі Шотландії до 41 спроби у 58 матчах. Ще дві спроби заніс фулбек Оллі Сміт, по одній — скрам-гаф Джеймі Добі та центровий Рорі Гатчінсон.

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Єдина відповідь Японії

Єдину спробу японської команди виконав фулбек Такуро Мацунага. Японія програла всі три матчі в листопаді: тижнем раніше команда поступилася Англії з рахунком 15:78. Наприкінці гри японський гравець Мамору Харада отримав жовту картку за захват хіп-дроп.

Шотландія посідає четверте місце у таблиці Nations Championship Північної півкулі, маючи 20 очок після п’яти матчів. Японія йде п’ятою у групі Південної півкулі.

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