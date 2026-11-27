У Великій Британії збірна Шотландії з регбі внесла 11 змін до стартового складу на матч плей-оф за сьоме місце Nations Championship проти Аргентини. Гра відбудеться в неділю на лондонському стадіоні «Твікенгем», повідомляє Channel NewsAsia.

Повернення Расселла

Головний тренер Грегор Таунсенд повернув до складу Фінна Расселла, який зіграє на позиції флай-хава. Від команди, яка минулої суботи перемогла Японію з рахунком 67:5 на стадіоні «Мюррейфілд», у стартовому складі залишилися лише Дарсі Грем, Рорі Гатчінсон, Джеймі Добі та Джонні Грей.

Капітаном шотландців буде Рорі Дарґ. Минулого тижня його також включили до стартового складу, однак він не вийшов на поле через травму. Магнус Бредбері вперше у нинішньому Nations Championship розпочне матч на позиції восьмого номера. Це буде його перший старт за Шотландію після перемоги над Тонгою в листопаді минулого року.

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Зміни у першій лінії

У першій лінії зіграють Рорі Сазерленд, Івен Ешман і Д’Арсі Рей. Для Рея це буде перша поява в турнірі, тоді як Зандер Фегерсон розпочне матч серед запасних. Ешман раніше оформив хет-трик у матчі проти All Blacks.

До стартового складу також увійшли Блер Кінггорн, Кайл Стейн, Г’ю Джонс, Джош Бейлісс і Грегор Браун. Шотландія посіла четверте місце в таблиці команд Північної півкулі після шести міжпівкульних матчів, здобувши чотири перемоги та зазнавши двох поразок.

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