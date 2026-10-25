Шрі-Ланка доправила близько 40 іранських моряків на лікування — The Hindu

Влада Шрі-Ланки доправила близько 40 іранських моряків із нафтових танкерів, що перебувають під санкціями США, на термінове лікування. Судна стояли на якорі неподалік від територіальних вод країни, повідомляє The Hindu.

Перевезення через порт Галле

24 жовтня влада організувала перевезення моряків із суден на берег через порт Галле в Південній провінції. Речник Міністерства закордонних справ Шрі-Ланки Тушара Родріго заявив, що передачу координували відповідно до гуманітарних зобов’язань країни, а всі витрати взяло на себе посольство Ірану.

Високопосадовець іранського посольства в Коломбо підтвердив, що моряків доправили з Галле до столиці для надання медичної допомоги. За його словами, вони залишили Шрі-Ланку ввечері того ж дня, провівши на острові лише кілька годин.

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Контекст санкцій

Приблизно місяцем раніше The Wall Street Journal повідомила, що санкційний тиск США залишив іранські судна в водах Шрі-Ланки. Тоді Міністерство закордонних справ Шрі-Ланки заявляло, що Коломбо не надаватиме допомоги підсанкційним суднам, водночас зазначаючи, що вторинні санкції є частиною ширшої директиви Вашингтона.

Міністр закордонних справ Віджита Герат заперечував повідомлення про тиск США на Шрі-Ланку та заявляв, що уряд ухвалює рішення, захищаючи суверенітет країни. Він також казав, що влада готова належним чином діяти з гуманітарних підстав.

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