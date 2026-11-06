Шрі-Ланка представить бюджет-2027 перед завершенням програми МВФ — Channel NewsAsia

Президент Шрі-Ланки Анура Кумара Діссанаяке, який також відповідає за фінанси країни, 12 листопада представить бюджет на 2027 рік. Влада розраховує, що документ переконає інвесторів у здатності економіки країни підтримувати відновлення після завершення чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду обсягом 2,9 млрд доларів. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Бюджет має закласти основу для повернення Шрі-Ланки на ринок облігацій після виходу з програми МВФ у березні. Ключовим завданням уряду буде перехід від антикризової стабілізації до активнішого інвестування та економічного зростання без послаблення бюджетної дисципліни.

Цілі уряду

У 2025 році країна зафіксувала первинний профіцит бюджету на рівні 5,4% ВВП. На 2027 рік уряд планує первинний профіцит у 2,6% ВВП та скорочення загального дефіциту до 4,5% ВВП. Ціль щодо доходів і грантів становить 15,5% ВВП, зокрема податкові надходження мають сягнути 14,2% ВВП. Водночас державні інвестиції планують зберегти на рівні понад 4% ВВП.

Від 2022 року Шрі-Ланка пройшла шлях від дефіциту валюти, проблем з імпортом пального, продовольства й ліків та дефолту за зовнішнім боргом до відновлення валютних резервів і зростання економіки. Економіка країни зростала 12 кварталів поспіль, а валові офіційні резерви наприкінці жовтня становили 6,9 млрд доларів.

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Інфляція та вартість запозичень

Уряд також перебуває під тиском через прискорення інфляції на тлі подорожчання енергоносіїв після війни США та Ізраїлю з Іраном. У жовтні інфляція в Коломбо прискорилася до 8,3%. Влада вже запровадила субсидії на пальне й електроенергію, грошову допомогу малозабезпеченим домогосподарствам, а також підтримку фермерів і рибалок.

Світовий банк очікує зростання економіки Шрі-Ланки на 4,4% цього року та на 4,2% у 2027 році, проте називає відновлення неповним і нерівномірним. Рівень бідності, який у 2025 році оцінювали у 16,9%, все ще перевищує докризові показники. Fitch Ratings у вересні підвищило рейтинг країни до B- з CCC+, але застерегло, що боргове навантаження та витрати на обслуговування боргу залишаються високими.

Економіст і колишній заступник голови центрального банку В. А. Віджевардене припустив, що вартість нових запозичень Шрі-Ланки може становити 11–12%, назвавши такі ставки непосильними для країни.

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