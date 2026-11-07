Штаб ADC заявив про оскарження рішення щодо висунення Атіку — Premium Times Nigeria

У Нігерії президентський виборчий штаб Африканського демократичного конгресу (ADC) заявив, що подав апеляцію на рішення Федерального високого суду в Абуджі, який визнав недійсними керівництво партії та висунення Атіку Абубакара кандидатом у президенти. Як повідомляє Premium Times, штаб також попросив Незалежну національну виборчу комісію Нігерії (INEC) не вживати дій на виконання вердикту, доки справу не розгляне апеляційний суд.

Апеляція та звернення до INEC

Директор зі стратегічних комунікацій президентського виборчого штабу ADC Пранк Шаїбу повідомив, що також подано клопотання про призупинення виконання рішення. За його словами, 6 листопада INEC поінформували про подані документи.

Водночас клопотання про призупинення виконання вердикту ще не розглянули. Подання апеляції або такого клопотання саме по собі не зупиняє дію судового рішення. У заяві штабу не згадувалося про подальню ухвалу суду, яка б забороняла INEC виконувати рішення Федерального високого суду.

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Premium Times зазначає, що не зміг незалежно отримати повідомлення про апеляцію, клопотання про призупинення виконання рішення або листування, яке, за твердженням штабу, передали INEC. Шаїбу також заявив, що президентська кампанія ADC триватиме.

Рішення суду в Абуджі

У четвер суддя Федерального високого суду Пітер Ліфу визнав недійсним керівництво ADC на чолі з Девідом Марком і скасував рішення, ухвалені цим керівництвом, зокрема висунення кандидатів на вибори 2027 року. Позов подав Нафіу Бала Гомбе, колишній заступник національного голови ADC у Північно-Східному регіоні.

Керівництво ADC на чолі з Марком відкинуло рішення, заявивши, що воно суперечить попередньому вердикту Федерального високого суду в іншій справі про керівництво партії. Раніше INEC внесла Абубакара та його напарника на виборах Ротімі Амаечі до списку кандидатів у президенти. Відповідь комісії на повідомлення про апеляцію на момент публікації була недоступною.

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