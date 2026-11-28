Влада штату Нью-Йорк у США оголосила про інвестиції понад 228 млн доларів у п’ять проєктів морської інфраструктури. Кошти спрямують на модернізацію портів, що має підтримати майбутній розвиток офшорної вітроенергетики, а також виробництво, зайнятість і морську торгівлю, повідомляє OilPrice.

Проєкти в портах і на узбережжі

Грантове фінансування охоплює проєкти в порту Койманс, порту Олбані, на верфях Derecktor Shipyards, а також проєкти Kalypso та Ionic Order. У порту Койманс планують звести новий причал для вантажів великої ваги та розширити портові потужності.

На острові Бікон у порту Олбані мають облаштувати багатофункціональний морський термінал. Також передбачені модернізація гавані Мамаронек, прокладання підводного кабелю в Брукліні та розширення прибережного виробничого об’єкта Ionic Order.

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Підготовка до офшорних вітропроєктів

Президентка та генеральна директорка Управління енергетичних досліджень і розвитку штату Нью-Йорк Дорін Гарріс зазначила, що портова інфраструктура потребує значних капіталовкладень і тривалого часу на реалізацію, тому інвестиції мають довгостроковий характер. За її словами, розвиток такої інфраструктури буде корисним для штату незалежно від її остаточного використання.

Фінансування включає 200 млн доларів грантових коштів, раніше передбачених для виробництва й логістики у сфері офшорної вітроенергетики. Вони є частиною ініціативи обсягом 500 млн доларів, оголошеної губернаторкою Кеті Гокул у 2022 році. Штат раніше ставив за мету створити до 2035 року 9 ГВт офшорних вітрових потужностей, яких, за оцінкою влади, вистачило б приблизно для шести мільйонів домогосподарств.

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