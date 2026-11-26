У США напередодні Дня подяки штормова погода спричинила повені на узбережжі Каліфорнії, обмеження руху та запобіжне перенесення традиційного параду в Нью-Йорку через попередження про сильний вітер. У прибережному місті Пасифіка поблизу Сан-Франциско частина закритого через аварійний стан дерев’яного пірса обвалилася в Тихий океан, повідомляє Der Spiegel.

Повені на узбережжі Каліфорнії

Високі хвилі переливалися через берегові споруди та затопили низку прибережних районів. Жителів і відвідувачів закликали триматися подалі від зон можливого підтоплення. Частину пляжів закрили, а набережну в районі гавані Сан-Франциско тимчасово перекривали через високу воду.

Мер Сан-Франциско Деніел Лурі запропонував мешканцям мішки з піском для захисту від підтоплень і порадив уникати необов’язкових поїздок. Ситуацію ускладнювали незвично високі припливи. Негода також уже призвела до скасування рейсів і перекриття доріг.

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Надзвичайний стан у Нью-Джерсі

На східному узбережжі США також очікували сильний вітер і зливи. Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл оголосила надзвичайний стан у всьому штаті, щоб за потреби оперативніше залучати допомогу. Вона попередила про можливі масштабні відключення електроенергії, дорожні перекриття та об’їзди.

У Нью-Йорку мер Зохран Мамдані застеріг мешканців від підтоплень на узбережжі та закликав водіїв не заїжджати на затоплені вулиці. За прогнозом екстрених служб, у День подяки пориви вітру могли сягати 80–97 км/год. Через це парад Macy's Thanksgiving Day Parade з гігантськими гелієвими кулями перенесли на суботу: правила заходу не дозволяють піднімати кулі, якщо пориви вітру перевищують 55 км/год.

Попередження щодо обережності на окремих ділянках набережної річки Потомак також отримали жителі Вашингтона.

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