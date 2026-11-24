На західному та східному узбережжях США очікують потужні шторми, які можуть ускладнити автомобільні поїздки та авіаперельоти напередодні й у День подяки. За прогнозом Американської автомобільної асоціації, у період із вівторка, 24 листопада, до понеділка, 30 листопада, щонайменше на 50 миль від дому подорожуватимуть 81,5 млн американців, повідомляє BBC News.

Зливи та повені на Заході

Національна метеорологічна служба США попередила про серію тихоокеанських штормів на Західному узбережжі. Вони принесуть сильні зливи, сніг у горах, поривчастий вітер, високі хвилі та ризик прибережних підтоплень.

Сильний шторм має вийти на північний захід країни у вівторок увечері та впливати на регіон протягом середи. Він принесе особливо інтенсивні опади через атмосферну ріку — великий потік водяної пари в атмосфері. Найбільше негода зачепить території від західної частини штату Вашингтон до Північної Каліфорнії, тоді як Лос-Анджелес і більша частина Південної Каліфорнії, за прогнозом, уникнуть найсильніших опадів.

На дорогах можливі значні затримки, зокрема на автомагістралі I-5 між Сіетлом і Сакраменто. Гірські маршрути I-80 та I-90 також можуть постраждати від погодних умов. Найсильніші дощі очікують із пізньої середи до четверга, ще один шторм прогнозують на вечір п’ятниці.

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Шторм на Сході

На східному узбережжі шторм біля південного сходу США в середу має посилитися та рушити на північ уздовж узбережжя, перетворившись на потужний прибережний шторм. У середу він зачепить Флориду та Кароліни, а в День подяки дійде до Середньоатлантичного регіону й Північного Сходу.

Метеорологи прогнозують пориви вітру понад 64 км/год у внутрішніх районах вздовж коридору I-95, який сполучає 15 штатів і Вашингтон. У Нью-Йорку в День подяки очікують сильний дощ і можливі прибережні підтоплення. Через вітер під питанням опинився запуск великих повітряних куль під час 100-го параду Macy’s Thanksgiving Day Parade: міські правила забороняють їх використовувати за сталого вітру понад 37 км/год або поривів понад 56 км/год.

Ризики для авіаперельотів

Авіаперельоти можуть постраждати в період, коли внутрішніми рейсами планують скористатися 5,96 млн людей. Аеропорти Сан-Франциско та Окленда перебувають під попередженням про прибережні повені через високі припливи. Влада аеропорту Сан-Франциско попередила про можливий вплив погоди та рекомендувала пасажирам внутрішніх рейсів прибувати щонайменше за дві години до вильоту.

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