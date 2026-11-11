Шторми в Квінсленді знеструмили понад 58 тисяч домогосподарств — ABC News Australia

На південному сході австралійського штату Квінсленд після кількох сильних гроз без електропостачання залишилися понад 58 тисяч домогосподарств. Буревії супроводжувалися руйнівними поривами вітру, повідомляє ABC News.

Найбільші відключення у Логані

Найбільше відключень зафіксували в районі Логан, де електрики немає у понад 43 тисяч домогосподарств. Перебої також торкнулися району Сценік-Рім, регіону Мортон-Бей і району Гімпі.

Представник енергокомпанії Energex заявив, що шторм частково пошкодив підстанцію в Джимбумбі, на південь від Брисбена. Через це без електрики залишилися понад 9 тисяч об'єктів у Сценік-Рімі.

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Попередження про град і зливи

Австралійське Бюро метеорології в середу вдень оголосило попередження про сильні грози з руйнівним вітром, великим градом і зливами. За даними відомства, кілька потужних грозових осередків сформувалися над південним сходом Квінсленду.

Грозова активність очікувалася, зокрема, в центральній частині Брисбена, Буперенгарі, Кабулчері, Кілкої та Маунт-Тамборині. Метеорологи також попередили про можливий вплив негоди на Клівленд, Вікторія-Пойнт, Ормістон, острів Піл і аеропорт Брисбена.

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