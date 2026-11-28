У Німеччині «Штутгарт» зіграв унічию 2:2 із франкфуртським «Айнтрахтом» у матчі 11-го туру Бундесліги. Господарі двічі виходили вперед, проте гості щоразу зрівнювали рахунок. Про це повідомляє Der Spiegel.

Скасована червона картка і голи до перерви

На 20-й хвилині арбітр Саша Штегеманн спершу вилучив захисника «Айнтрахта» Робіна Коха після боротьби з Ермедіном Деміровичем. Однак після перегляду відеоповтору суддя скасував червону картку: Кох, який був останнім захисником, зіграв у м’яч.

Рахунок на 42-й хвилині відкрив Гріша Прьомель, який після передачі Деміровича влучив у правий кут воріт. Франкфуртці відігралися в компенсований до першого тайму час: після кутового Ансгар Кнауфф пробив, а м’яч після рикошету від Деніза Ундава опинився в дальньому куті.

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Друга відповідь Франкфурта

На 53-й хвилині «Штутгарт» знову повів у рахунку. Ундав обіграв Кнауффа та виконав подачу на Луку Жакеза, який головою завершив атаку. На 62-й хвилині Джонатан Буркардт віддав поперечний пас, а Юнес Ебнуталіб пробив у правий кут і встановив остаточний рахунок. Для 23-річного футболіста це був сьомий гол в сезоні.

Після 11 турів «Айнтрахт» посідає сьоме місце в таблиці, а «Штутгарт» тимчасово йде восьмим. У вівторок «Штутгарт» прийматиме дрезденське «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка Німеччини, а наступного дня «Айнтрахт» зіграє з дортмундською «Боруссією».

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