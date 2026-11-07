Штутгарт переміг Вердер завдяки голу Міттельштедта — Der Spiegel

«Штутгарт» удома обіграв «Вердер» із Бремена з рахунком 1:0 у матчі Бундесліги. Єдиний гол на сьомій хвилині забив захисник Максиміліан Міттельштедт, повідомляє Der Spiegel.

Швидкий гол господарів

Гріша Прьомель отримав м’яч на правому фланзі та віддав передачу в центр штрафного майданчика. Міттельштедт пробив в один дотик і влучив у верхній лівий кут воріт. Цей м’яч став другим для флангового захисника в поточному сезоні.

Після забитого гола «Штутгарт» мав більше нагод збільшити перевагу. Білал Ель-Ханнус після подачі Міттельштедта пробив головою, але воротар «Вердера» Карл Гейн упорався з ударом. Згодом голкіпер також парирував дальній удар марокканського футболіста, а Джефф Шабо пробив головою повз ворота.

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Моменти Бремена після перерви

Найкращий шанс гостей після перерви виник на 51-й хвилині. Нападник Ніклас Фюллькруг віддав передачу на Юрі Регера, проте той не переграв воротаря «Штутгарта» Денніса Займена. На 57-й хвилині удар Міттельштедта з-за меж штрафного майданчика Гейн перевів у стійку.

Наприкінці матчу Займен зупинив удар Людовіта Рейса, а Фюллькруг на 85-й хвилині пробив головою повз ворота. Завдяки четвертій перемозі в сезоні «Штутгарт» піднявся на восьме місце таблиці, тоді як «Вердер» залишився п’ятим.

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