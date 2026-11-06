Шумер заявив про блокування правих кандидатів Трампа до Верховного суду — The Guardian

Майбутній лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що демократи не затверджуватимуть кандидатів правих поглядів, яких президент Дональд Трамп висуне до Верховного суду. Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах, повідомляє The Guardian.

Плани демократів у Сенаті

Шумер заявив, що демократи не затверджуватимуть «жодних поганих кандидатів» до Верховного суду, нижчих федеральних судів і кабінету Трампа. За його словами, демократи матимуть достатньо голосів, щоб відхиляти кандидатури президента та зупиняти інші його ініціативи.

За даними видання, демократи здобули 54 місця в Сенаті нового скликання. Їхня кількість може зрости до 56, якщо переможуть кандидати партії в Міссісіпі та на Алясці, де результати ще не оголосили, хоча демократи лідирують. Станом на ранок п’ятниці демократи також мали щонайменше 253 місця в Палаті представників після здобуття понад 40 місць.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Склад Верховного суду

Четверо суддів Верховного суду США мають понад 70 років. Найстаршими та водночас найбільш консервативними членами суду є Кларенс Томас, якому 78 років, і Семюел Аліто, якому 76 років.

Томас не повідомляв про намір піти у відставку. Аліто 5 листопада спростував чутки про можливу відставку та сказав Fox News, що планує залишатися у складі суду до завершення терміну. До початку роботи нового Конгресу залишається шість тижнів, упродовж яких контрольований республіканцями Сенат теоретично міг би затвердити кандидата Трампа в разі появи вакансії.

Під час свого першого президентського терміну Трамп висунув до Верховного суду Ніла Горсача, Бретта Кавано та Емі Коні Барретт. Це сформувало консервативну більшість у співвідношенні шість голосів проти трьох.

Читай нас у