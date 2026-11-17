У США сенатор-демократ від штату Нью-Йорк Чак Шумер заявив, що має голоси, необхідні для обрання лідером більшості в Сенаті. Його суперником у боротьбі за посаду є сенатор-демократ від Меріленду Кріс Ван Голлен. Про це повідомляє The Hill.

Шумер заявив про впевненість у перемозі

Після обіду демократичного кокусу Шумер сказав журналістам, що впевнений у своєму обранні та вважає боротьбу за керівну посаду фактично завершеною. Він закликав демократів зосередитися на зниженні витрат і протидії корупції.

На запитання, чи свідчать кандидатура Ван Голлена та підтримка його кількома демократами про недоліки в роботі керівництва, Шумер наголосив на єдності кокусу. Він повторив, що має необхідну підтримку для перемоги.

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Оцінки підтримки кандидатів

Союзники Шумера прогнозують, що в змаганні з Ван Голленом він отримає понад 40 голосів. Сам Ван Голлен заявив, що розраховує на 15 голосів. Водночас публічно підтримку сенатору від Меріленду оголосили лише четверо демократів, які голосуватимуть на виборах 1 грудня.

Серед прихильників кандидатури Ван Голлена видання називає сенаторів Берні Сандерса та Джеффа Мерклі. Під час зустрічі з колегами Шумер також привітав обраного сенатора-демократа від Міссісіпі Скотта Колома, який особисто зустрівся зі своїми майбутніми колегами в Капітолії.

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