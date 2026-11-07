Шварцмільцфернер в Австрії втратив статус льодовика — Der Spiegel

Шварцмільцфернер на австрійському боці Альгойських Альп утратив статус льодовика після спекотного літа. За теплі місяці він втратив близько чотирьох метрів товщини та приблизно половину об’єму, повідомляє Der Spiegel.

Лід перестав рухатися

Гляціолог Баварської академії наук Крістоф Маєр заявив, що після наступного літа Шварцмільцфернер, імовірно, повністю зникне. Науковці спостерігають за ним протягом 26 років, а значні втрати маси льоду фіксують із 2016 року. За словами Маєра, з 2022 року цей процес істотно прискорився.

Для визначення льодового масиву як льодовика важливі не лише його товщина та об’єм, а й рух льоду. Шварцмільцфернер більше не рухається. Льодове поле розташоване на висоті близько 2450 метрів, на південь від Оберстдорфа, на південно-східному боці вершин Меделегабель і Гохфротшпітце.

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Прогнози для Альп

Маєр зазначив, що в Альпах щороку зникають кілька невеликих льодовиків. На його думку, навіть значні зимові снігопади не можуть зупинити швидке скорочення льодових мас, оскільки літо стало надто спекотним. Гляціолог прогнозує, що Східні Альпи можуть повністю залишитися без льоду між 2060 і 2070 роками.

Чотири останні льодовики Німеччини станом на 2025 рік за два роки втратили понад чверть своєї площі. За вимірюваннями географа Вільфріда Хаґґа з Мюнхенського університету прикладних наук і Крістофа Маєра, проведеними торік, вони загалом втратили близько мільйона кубометрів льоду.

Науковці припускають, що в найближчі роки статус льодовиків можуть утратити Блауайсглечер і Вацманнглечер у горах Берхтесґадена. До кінця десятиліття це, за їхніми оцінками, може статися з Північним Шнефернером на Цугшпітце. Найдовше, як очікують дослідники, збережеться Геллентальфернер у районі Цугшпітце, хоча йому також прогнозують не більш як десять років існування.

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