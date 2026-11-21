Розслідування шведської газети Dagens Nyheter показало, що трафік із 425 сайтів у Швеції надходив безпосередньо до компанії Between Digital, що базується в Москві та частково фінансується російським олігархом Романом Абрамовичем. Про це повідомляє France 24.

За даними розслідування, потенційно чутливу інформацію про користувачів збирали через цифрову структуру в Люксембурзі, після чого передавали до Between Digital. Власники сайтів вважали рекламно-технологічні групи, що платили за cookie для збору даних, легітимними.

Дані з популярних ресурсів

Серед сайтів, трафік яких відстежували, були онлайн-довідники Eniro та Hitta.se, а також цифрові медіаплатформи. За даними Hitta.se, сервіс реєструє близько 400 мільйонів відвідувань на рік.

До переліку також увійшов пошуковий сервіс Ratsit.se, який надає доступ до частини відомостей із відкритих реєстрів. У Швеції в межах принципу свободи інформації публічними є більшість офіційних документів, якщо вони не засекречені. Це дає змогу знаходити, зокрема, домашні адреси, зарплати, дати народження та інформацію про судові рішення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Старший науковець шведського державного дослідницького інституту RISE Карл Хіт заявив, що центральний сервер Between Digital розташований у Москві. На його думку, зібрана інформація може бути доступною органам влади Російської Федерації як держави-агресора, зокрема ФСБ. Експерт зазначив, що дані про те, хто, звідки й коли шукає інформацію про інших людей, можуть цікавити іноземну державу.

Ризики профілювання

Експерт із кібербезпеки та засновник компанії Triop Йонас Лейон наголосив, що поєднання відстеження онлайн-поведінки з доступними персональними відомостями може дозволити детально профілювати людей. За його оцінкою, такі дані потенційно можуть використовувати для тиску, шантажу та погроз.

Дані також збиралися із Familjeliv.se — найбільшої у Швеції онлайн-спільноти для батьків. За останні 30 днів сайт зафіксував майже 2 мільйони сеансів. Користувачі ресурсу обговорюють, зокрема, стосунки та проблеми на роботі, часто використовуючи псевдоніми.

Після розслідування DN низка сайтів припинила співпрацю з Between Digital та почала внутрішні перевірки. Керівник Ratsit Густав Кінде заявив газеті, що компанія не знала про це до звернення журналістів.

Читай нас у