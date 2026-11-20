Шведська поліція під час перевірки підозрілих операцій на загальну суму 259 млн євро встановила, що Revolut був найпоширенішим способом виведення коштів зі Швеції у справах, пов’язаних з імовірним відмиванням грошей із Росії. Кошти найчастіше спрямовували до Литви та Ірландії, повідомляє Meduza з посиланням на Financial Times.

Оцінка шведської фінансової розвідки

Підрозділ фінансової розвідки Швеції вважає, що необанки на кшталт Revolut несуть підвищений ризик відмивання коштів. Серед причин там назвали швидку дистанційну реєстрацію клієнтів та можливість конвертувати гроші у криптовалюту.

Financial Times також отримала дані про скарги клієнтів Revolut у Великій Британії. У 2025 році Служба фінансового омбудсмена отримала 5 076 скарг щодо шахрайства від користувачів Revolut — більше, ніж від клієнтів будь-якої іншої фінансової установи. За інформацією видання, Revolut очолює цей перелік уже три роки поспіль і може залишитися першим у ньому й у 2026 році.

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Нагляд в Італії

16 листопада італійський суд передав Revolut під нагляд, пославшись на «серйозні недоліки» у механізмах запобігання відмиванню коштів. За даними джерел Financial Times, діяльність банку контролюватиме Європейський орган з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Revolut заснував у 2015 році підприємець російського походження Микола Сторонський. Компанія має понад 80 млн клієнтів, нещодавно отримала банківські ліцензії у Великій Британії та США і планує розширити присутність до 70 країн до 2030 року.

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