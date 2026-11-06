Шведські демократи без умов не блокуватимуть кандидатуру Крістерссона — The Local Sweden

У Швеції партія «Шведські демократи» заявила, що без висування умов утримається під час голосування в Риксдазі щодо кандидатури Ульфа Крістерссона на посаду прем’єр-міністра. Як повідомляє The Local Sweden, лідер партії Джиммі Окессон відмовився від вимог щодо міністерських посад або політичних зобов’язань в обмін на підтримку.

Утримання під час голосування

Депутати «Шведських демократів» мають утриматися під час парламентського голосування. У шведській системі негативного парламентаризму цього достатньо, щоб кандидат міг обійняти посаду, якщо проти нього не проголосує більшість депутатів.

Окессон наголосив, що партія не братиме участі в переговорах щодо програми майбутнього уряду. Водночас після призначення Крістерссона «Шведські демократи» мають намір перейти в опозицію та залишають за собою право голосувати проти всіх подальших законопроєктів уряду, зокрема й бюджетів.

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Роль Центристської партії

Рішення може вплинути на позицію Центристської партії, яка раніше заявляла, що не підтримає уряд із міністрами від «Шведських демократів» або уряд, залежний від їхньої підтримки. The Local Sweden зазначає, що за нової моделі залежність від цієї партії могла б завершитися після голосування за прем’єра.

Якщо Центристська партія підтримає Крістерссона, уряд меншості зможе шукати голоси для законів і бюджету серед різних опозиційних партій — «Шведських демократів», соціал-демократів, Партії зелених або Лівої партії. Окессон заявив, що його партія не має попередніх домовленостей, але готова вести переговори з урядом у питаннях, які вважатиме вигідними.

Крістерссон має до 10 листопада поінформувати спікера парламенту, чи вдалося йому заручитися достатньою підтримкою для призначення. The Local Sweden зазначає, що перебіг подальших переговорів значною мірою залежатиме від рішень Центристської та Лівої партій.

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