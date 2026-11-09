Шведські демократи відмовилися від вимоги міністерських посад — The Local Sweden

У Швеції партія «Шведські демократи» відмовилася від вимоги отримати посади в уряді та заявила про готовність утриматися під час голосування за лідера Помірної партії Ульфа Крістерссона на посаду прем’єр-міністра. Лідер партії Джиммі Окессон 6 листопада сказав, що це дозволить його політсилі перейти в опозицію. Про розвиток коалійних переговорів повідомляє The Local Sweden.

Раніше «Шведські демократи» наполягали, що підтримають нового главу уряду лише за умови надання їм міністерських портфелів. Окессон пояснив зміну позиції політичним глухим кутом після виборів і зниженням частки голосів його партії. Він також заявив, що перебування в опозиції дасть партії змогу оновитися ідеологічно.

Центристська партія чекає на пропозиції

Голова Центристської партії Елізабет Танд Рінгквіст заявила, що її політична сила готова вести переговори як із соціал-демократами, так і з поміркованими. Вона закликала обидві сторони до 13 листопада подати пакети реформ і пояснити, як вони планують обмежити вплив політичних крайнощів.

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Серед пріоритетів Центристської партії Танд Рінгквіст назвала створення робочих місць, економічне зростання, умови для бізнесу, скорочення викидів, політику для сільської місцевості та посилення соціального забезпечення. За даними видання, у партії є розбіжності щодо можливості підтримати правоцентристський уряд, який залежатиме від голосів «Шведських демократів».

Реакції соціал-демократів і лівих

Лідерка Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон запропонувала створити лівоцентристський уряд за участю соціал-демократів, «зелених» і Центристської партії, але без Лівої партії в складі кабінету. За її словами, за умови підтримки Лівої партії з опозиції така коаліція мала б 176 місць у парламенті проти 173 у правого блоку.

Ліва партія розкритикувала і Центристську партію, і соціал-демократів. Її керівництво наполягає на отриманні міністерських посад у разі формування лівоцентристського уряду. Тимчасовий прем’єр-міністр Ульф Крістерссон, якому спікер парламенту Андреас Норлен доручив вести переговори про формування уряду, заявив, що нові позиції «Шведських демократів» і Центристської партії зробили це завдання «трохи менш неможливим».

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