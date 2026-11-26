У Швеції керівництво та парламентська група Партії центру більшістю голосів закликали партію підтримати Ульфа Крістерссона на посаді прем’єр-міністра. Про це після багатогодинної зустрічі заявила лідерка партії Елізабет Танд Рінгквіст, повідомляє The Local Sweden.

Рішення без одностайності

Рішення ухвалили після обговорення подальшого курсу партії, коли переговори з лівоцентристськими силами зазнали краху. Воно не було одностайним: його підтримала більшість членів національного правління та парламентської групи Партії центру.

Танд Рінгквіст назвала це рішення складним. Вона наголосила, що готовність рухатися вперед у межах рамкової угоди Крістерссона не означає зміни позиції партії щодо ультраправих «Шведських демократів». За її словами, Партія центру не укладала жодної домовленості з цією політичною силою.

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Голосування у парламенті

Партія центру, Ліберальна партія, Християнські демократи та Поміркована коаліційна партія спільно підготували угоду, яка, за словами Танд Рінгквіст, охоплює політику економічного зростання, зеленого переходу та добробуту.

У понеділок парламент Швеції має проголосувати за призначення Крістерссона прем’єр-міністром уряду, до якого мають увійти чотири правоцентристські партії. До цього консультативна рада Партії центру також має визначити свою позицію щодо голосування; за даними видання, її члени суттєво розділилися в цьому питанні.

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