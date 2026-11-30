Шведський футбольний клуб «Сіріус» уперше у 119-річній історії виграв Аллсвенскан — найвищий дивізіон чемпіонату країни. У вирішальному матчі сезону команда здолала «ІФК Гетеборг» завдяки голу нападника Залана Ванчі на 87-й хвилині, повідомляє BBC Sport.

Розв'язка в останньому турі

Перед останнім туром «Сіріус» і «Гаммарбю» мали однакову кількість очок. Стокгольмський «Гаммарбю» поступився «Вестеросу» з рахунком 0:1, а пізній гол Ванчі приніс команді з Уппсали титул.

«Гаммарбю» випередив «Сіріус» за три тури до завершення сезону та мав кращу різницю м'ячів. Утім, «Сіріус» зберіг шанси на перше місце й випередив суперника в підсумковій боротьбі за чемпіонство. Для «Гаммарбю», який востаннє вигравав лігу у 2001 році, це могла бути друга перемога в національній першості.

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Шлях команди з Уппсали

«Сіріус» проводить у найвищому дивізіоні Швеції останні десять років, повернувшись туди після 42 років у нижчих лігах. Команду очолює 42-річний Андреас Енгельмарк.

У середині сезону клуб мав 14-очкове лідерство, але почав втрачати перевагу після продажу найкращого бомбардира команди, шотландця Роббі Юра, до іспанської «Севільї» в серпні. «Сіріус» став 13-м різним переможцем Аллсвенскан у XXI столітті. Роком раніше свій перший титул здобув «М'єльбю».

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