Швейцарія висунула на Оскар документальний фільм про Газу — The National

Швейцарія висунула документальний фільм Who Is Still Alive режисера Ніколя Вадімоффа на премію «Оскар» у категорії найкращого міжнародного повнометражного фільму. У стрічці дев’ятеро палестинців розповідають про пережите під час війни в Газі та про життя, яке залишили позаду.

Як повідомляє The National, спочатку фільм планували знімати у Швейцарії, в театрі Vidy у Лозанні. Команда розраховувала на три тижні роботи та планувала залучити психологів і наставників для дітей. Однак швейцарська влада відмовила учасникам у візах, тому виробництво перенесли до Південної Африки.

Зйомки в Південній Африці

На підготовку нової знімальної сесії в Південній Африці команда мала лише 10 днів. На чорному знімальному майданчику учасники креслили на підлозі контури своїх будинків і розповідали про власний досвід. Вадімофф уперше зустрівся з ними між березнем і травнем 2024 року, а зйомки в ПАР відбулися в жовтні того ж року.

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Режисер розповів, що давав кожному учаснику кілька годин для розмови через перекладача. Бесіди стосувалися життя до війни, подій під час неї та можливого майбутнього. У фінальній версії фільму залишили тривалі паузи, коли учасники не могли одразу продовжити свої розповіді.

Оскарівська кампанія

Після рішення Федерального відомства культури Швейцарії Вадімофф проводить кампанію на підтримку стрічки. За його словами, Швейцарія надала певну фінансову підтримку після відбору фільму, однак творцям необхідно знайти додаткові кошти. Режисер уже провів закритий показ у Дубаї та готується поїхати до Лос-Анджелеса, щоб представити картину членам Американської кіноакадемії.

Вадімофф, який понад три десятиліття знімає документальне кіно, назвав це своєю першою оскарівською кампанією. Він зазначив, що автори не мають зіркових акторів і планують просувати фільм через «людяність». Міжнародні заявки змагатимуться за місце в короткому списку Академії в грудні, а п’ятьох номінантів оголосять наступного місяця.

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