У Швейцарії близько 2 тисяч військовослужбовців розпочали багатоденні навчання, присвячені захисту критичної інфраструктури. Як повідомляє Anadolu Agency, маневри мають посилити координацію між військовими формуваннями та їхню взаємодію з цивільними партнерами у сфері безпеки.

Участь трьох батальйонів

У навчаннях беруть участь три батальйони Територіальної дивізії 4 та інші підрозділи Збройних сил Швейцарії. Навчання триватимуть до наступного вівторка.

Маневри проходять на північному заході країни, хоча звичайною зоною операцій Територіальної дивізії 4 є схід Швейцарії.

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Охорона АЕС і паливних баз

Військові взаємодіють із кантональними поліціями Ааргау та Золотурн. Під час тренувань вони відпрацьовують захист важливих об'єктів, зокрема атомної електростанції Гесген у кантоні Золотурн і паливних баз.

Сценарій навчань моделює напружену безпекову ситуацію нижче порогу війни, за якої цивільні сили безпеки звертаються по військову допомогу. Учасники тренують координацію між військовими формуваннями, розгортання в районах операцій, взаємодію з поліцією, самозахист і підтримання операційних спроможностей протягом тривалого часу. Армія заявила, що результати маневрів використають для розвитку військової підготовки та процедур.

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