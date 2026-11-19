Швейцарська армія почала навчання із захисту інфраструктури — Anadolu Agency
У Швейцарії близько 2 тисяч військовослужбовців розпочали багатоденні навчання, присвячені захисту критичної інфраструктури. Як повідомляє Anadolu Agency, маневри мають посилити координацію між військовими формуваннями та їхню взаємодію з цивільними партнерами у сфері безпеки.
Участь трьох батальйонів
У навчаннях беруть участь три батальйони Територіальної дивізії 4 та інші підрозділи Збройних сил Швейцарії. Навчання триватимуть до наступного вівторка.
Маневри проходять на північному заході країни, хоча звичайною зоною операцій Територіальної дивізії 4 є схід Швейцарії.
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Охорона АЕС і паливних баз
Військові взаємодіють із кантональними поліціями Ааргау та Золотурн. Під час тренувань вони відпрацьовують захист важливих об'єктів, зокрема атомної електростанції Гесген у кантоні Золотурн і паливних баз.
Сценарій навчань моделює напружену безпекову ситуацію нижче порогу війни, за якої цивільні сили безпеки звертаються по військову допомогу. Учасники тренують координацію між військовими формуваннями, розгортання в районах операцій, взаємодію з поліцією, самозахист і підтримання операційних спроможностей протягом тривалого часу. Армія заявила, що результати маневрів використають для розвитку військової підготовки та процедур.