Швейцарська фармацевтична компанія Novartis підвищила прогноз сукупних пікових продажів препаратів Kesimpta, Scemblix і Leqvio до $18 млрд проти попередніх $14 млрд, повідомляє CNBC.

Прогнози для трьох препаратів

Kesimpta застосовують для лікування розсіяного склерозу, Scemblix — лейкемії, а Leqvio призначений для зниження рівня холестерину. Генеральний директор Novartis Вас Нарасімхан пояснив перегляд прогнозів сильними комерційними показниками цих препаратів.

За його словами, Kesimpta і Scemblix нарощують частку ринку, тоді як Leqvio має високий попит у США та Азії. Нарасімхан зазначив, що саме результати продажів на ринку стали головною причиною підвищення прогнозів.

Зростання до 2031 року

Водночас Novartis прогнозує щорічне зростання продажів на 5% до 2031 року. Це дещо нижче за попередній орієнтир у 5–6% до 2030 року, хоча ці прогнози охоплюють різні п'ятирічні періоди.

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Нарасімхан пов'язав оновлений прогноз із очікуваною появою у США генеричної конкуренції для препарату Kisqali від раку молочної залози у другій половині 2031 року. Аналітики Citi зазначили, що прогноз продажів Novartis на 2031 рік приблизно на 3% перевищує консенсус-очікування. Водночас вони очікують, що ринок зберігатиме скепсис щодо зростання після 2031 року до появи нових даних про портфель розробок.

Клінічні невдачі

Останнім часом компанія зазнала кількох невдач у клінічних дослідженнях. У вересні випробування препарату pelacarsen для серцево-судинних захворювань не продемонструвало поліпшення серцево-судинних результатів. Наступного дня препарат del-desiran для лікування хвороби, що спричиняє виснаження м'язів, не пройшов пізню стадію досліджень.

Після цього акції Novartis впали майже на 11% — це було найбільше одноденне падіння котирувань компанії з 1987 року. Нарасімхан захистив стратегію розподілу капіталу Novartis після невдачі del-desiran, який компанія придбала в межах угоди з Avidity Biosciences на $12 млрд.

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