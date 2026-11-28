Швейцарська пакувальна компанія SIG у першому півріччі 2026 року збільшила запаси приблизно на €80 млн. Частину цих запасів компанія цілеспрямовано сформувала як резерв через невизначеність у ланцюгах постачання на тлі війни в Ірані. Про це повідомляє Fortune. Компанія відходить від моделі постачання just-in-time, за якої матеріали надходять у міру виробничої потреби, на користь створення страхових запасів.

Гендиректор SIG Мікко Кето у звіті за перше півріччя заявив, що конфлікт на Близькому Сході посилив невизначеність і порушив світові торговельні потоки. Через це зросли витрати на полімери, алюміній і фрахт. За словами Кето, надбавки компанії дали змогу компенсувати зростання витрат.

Скоригована маржа EBIT SIG зросла на 80 базисних пунктів — до 15,6%, тоді як виторг у постійній валюті підвищився на 0,8%. Водночас вільний грошовий потік за перше півріччя залишався від’ємним — мінус €32 млн, хоча це більш ніж на €100 млн краще, ніж роком раніше. Анн-Крістін Еркенс, яка на той час була фінансовою директоркою, а нині очолює компанію, зазначала, що SIG може скоротити запаси до кінця року або зберегти їхній рівень — залежно від ринкової нестабільності.

Компанії створюють резерви

У серпневому опитуванні BSI серед фахівців із ланцюгів постачання 81% респондентів повідомили, що їхні компанії вже накопичують запаси або стратегічні резерви чи планують це зробити. Понад третина учасників дослідження також планувала підвищити ціни протягом шести місяців.

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Подібну стратегію застосовує Китай на державному рівні. Країна роками нарощувала стратегічні нафтові резерви, що дозволило їй скоротити імпорт із понад 11,5 млн барелів на добу до менш ніж 7 млн барелів на добу в червні. За даними Міжнародного енергетичного агентства, 2025 року через Ормузьку протоку проходило близько 20 млн барелів нафти на день — приблизно чверть світової морської торгівлі нафтою.

Резерви для військових баз США

За даними Fortune з посиланням на внутрішні планувальні документи, про які писав Fox News Digital, Міністерство оборони США розробляє вимогу, за якою кожна велика військова база на континентальній території США має бути спроможна самостійно підтримувати критично важливі операції щонайменше 90 днів. Ініціатива FORTRESS передбачає резерви боєприпасів, пального, критичних мінералів, електроніки, запчастин і медичних товарів, а також щонайменше два кваліфіковані канали постачання або виробництва для найважливіших потреб.

Пентагон не пов’язував програму FORTRESS безпосередньо з Іраном. SIG тим часом підвищила прогноз маржі на 2026 рік до 16,0–16,5%; річні результати компанії мають показати, чи скоротить вона страхові запаси.

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