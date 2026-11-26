Швейцарський регулятор фінансових ринків FINMA вперше після інтеграції Credit Suisse формально схвалив план відновлення банку UBS. Водночас його основну стратегію врегулювання можливої кризи регулятор визнав здійсненною в принципі, повідомляє CNBC.

Врегулювання можливої кризи

FINMA зазначив, що здатність UBS пройти процедуру врегулювання без значних потрясінь для економіки поліпшилася після екстреного поглинання Credit Suisse у 2023 році. Регулятор вказав на прогрес у реалізації екстреного плану та підготовці механізмів врегулювання для всієї банківської групи.

Пріоритетна стратегія передбачає докапіталізацію та реструктуризацію банку за допомогою облігацій, здатних поглинати збитки. За даними FINMA, мета такого підходу — уникнути державної підтримки платоспроможності та застосування надзвичайного законодавства.

Регулятор також заявив, що в разі кризи влада повинна мати змогу обрати варіант із найкращими перспективами для збереження фінансової стабільності та безперервної роботи системно важливих функцій.

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Суперечка щодо вимог до капіталу

Водночас UBS очікує парламентська дискусія щодо посилення вимог до капіталу для його закордонних дочірніх структур. Економічний комітет нижньої палати парламенту Швейцарії підтримав пропозицію зобов’язати банк забезпечувати такі підрозділи 90% основного капіталу найвищої якості Common Equity Tier 1, або CET1.

Верхня палата парламенту схвалила поріг у 90% у вересні. Раніше швейцарський уряд пропонував установити вимогу на рівні 100%, тоді як UBS наполягає, що вона не має перевищувати 50%.

Банк заявив, що рекомендація комітету означатиме надмірне посилення вимог до капіталу, які у Швейцарії вже належать до найсуворіших у світі. За оцінкою UBS, нові правила потребуватимуть додаткових 16 млрд доларів капіталу. Нижня палата парламенту має розглянути пропозицію 16 грудня.

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