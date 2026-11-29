У Швейцарії за попередніми результатами чотирьох загальнонаціональних референдумів більшість виборців підтримала послаблення обмежень на експорт і реекспорт озброєнь. За попередніми даними Федерального статистичного офісу, наведеними Anadolu Agency, поправку до Закону про військові матеріали підтримали 55,31% підрахованих голосів, проти висловилися 44,69%.

Підтримана урядом поправка передбачає виведення 36 країн-партнерів з-під дії загальної заборони на експорт зброї до держав, залучених до збройних конфліктів. Водночас документ має зберегти зобов’язання Швейцарії щодо нейтралітету та міжнародного права.

Інші питання голосування

Попередньо виборці також підтримали ініціативу щодо обмеження використання феєрверків: за неї віддали голоси 57,99% учасників голосування, проти виступили 42,01%.

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Водночас 56,20% проголосували проти пропозиції підвищити податок на додану вартість для фінансування додаткової щорічної пенсійної виплати. Ще 58,64% висловилися проти ініціативи щодо усунення податкових недоліків для подружніх пар за збереження спільного федерального оподаткування.

Умови ухвалення

Для схвалення поправки до Закону про військові матеріали достатньо більшості голосів виборців. Три інші пропозиції потребують подвійної більшості — підтримки більшості виборців і кантонів. Явка на голосуванні перевищила 46,5%, а підрахунок голосів тривав у всіх 26 кантонах країни.

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