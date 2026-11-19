Уряд Швеції заявив, що прагне не допустити російських спортсменів до участі в змаганнях у країні. Підставою влада назвала ризики для міжнародних відносин Швеції, повідомляє The Local Sweden.

Змагання у Фалуні

Заява пролунала напередодні чемпіонату світу з північних лижних видів спорту, який має розпочатися 24 лютого у Фалуні та триватиме до 9 березня. Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду дозволила російським і білоруським спортсменам виступати на міжнародних стартах за певних умов, зокрема без демонстрації державної символіки.

Минулого тижня про намір заблокувати участь російських спортсменів оголосили Фінляндія та Норвегія. Шведська лижна асоціація раніше заявляла, що не погоджується з рішенням міжнародної федерації допустити до стартів спортсменів, які підписали декларацію про нейтралітет, однак виконуватиме це рішення.

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Можливість відмови у в'їзді

Міграційний міністр Йоган Форсселл пояснив, що шведський уряд не може безпосередньо наказати міграційній службі або прикордонній поліції не пропускати спортсменів, оскільки у країні заборонене пряме міністерське управління державними органами.

Водночас, за його словами, правила ЄС дають країнам змогу враховувати вплив на міжнародні відносини під час ухвалення рішень щодо віз і в'їзду. Глава МЗС Марія Мальмер Стенергард заявила, що держава-агресор Росія може використовувати участь своїх спортсменів у змаганнях для пропаганди та просування політичних інтересів. У жовтні Швеція також закликала ЄС посилити візові правила для спортсменів, які представляють Росію та Білорусь.

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