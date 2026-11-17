У Швеції спікер парламенту Андреас Норлен заявив, що до Різдва країна повинна або сформувати новий уряд, або готуватися до позачергових виборів. Він дав політичним партіям ще тиждень, щоб подолати глухий кут у переговорах про формування кабінету, повідомляє Anadolu Agency.

Переговори про коаліцію

Лідеру Помірної партії Ульфу Крістерссону доручили вивчити можливість коаліції з чотирьох партій — Помірної, Християнських демократів, Лібералів і Центристської партії, повідомляє Sweden Herald. Водночас Центристська партія в неділю заявила, що хоче спершу провести переговори з лідеркою Соціал-демократичної партії Магдаленою Андерссон.

Йдеться про можливе формування уряду за участю Партії зелених і співпрацю з Лівою партією. Андерссон заявила, що переговори тривають інтенсивно, але не надала додаткових подробиць.

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Подальші кроки

Однією з головних перешкод є вимога Лівої партії отримати міністерські посади, проти чого виступає Центристська партія. Крістерссон попросив Норлена надати додатковий час перед парламентським голосуванням щодо його кандидатури на посаду прем’єр-міністра.

Норлен планує наступного тижня провести окремі зустрічі з керівниками партій, після чого визначить подальші кроки. Третє голосування за кандидатуру прем’єр-міністра може відбутися наприкінці наступного тижня або на початку наступного. За шведськими правилами, чотири невдалі голосування за прем’єр-міністра запускають процедуру проведення позачергових виборів упродовж трьох місяців.

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