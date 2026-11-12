Швеція представила бюджет на 2027 рік без нових великих видатків — The Local Sweden

У Швеції представили перехідний бюджет на 2027 рік, який переважно продовжує чинний бюджет без нових політичних ініціатив і передвиборчих обіцянок. Міністерка фінансів Елізабет Свантессон презентувала законопроєкт бюджету в очікуванні формування нового уряду, повідомляє The Local Sweden.

Бюджет здебільшого переносить параметри поточного року на 2027-й, коригуючи фінансування з урахуванням зростання зарплат і витрат. Соціальні виплати, прив’язані до базового цінового показника, мають зрости. Також, як зазвичай, підвищать поріг доходу для сплати державного прибуткового податку.

Фінансування оборони

Збройні сили Швеції отримають додаткове фінансування для продовження переозброєння. Це рішення підтримують усі політичні партії.

Водночас поліція не отримає раніше анонсованого збільшення фінансування на 2,8 млрд шведських крон. Бюджет також не містить запланованого збільшення видатків на дослідження на 1,5 млрд крон, 400 млн крон на скорочення черг у системі охорони здоров’я та 150 млн крон на вищу професійну освіту.

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Скасовані скорочення

Школи уникнуть запланованого скорочення державної освітньої підтримки на 1 млрд крон. Муніципалітети й організації, що подають заявки на кліматичні інвестиційні гранти, також не зазнають запланованого зменшення фінансування державної програми Klimatklivet на 500 млн крон.

Перехідний бюджет не передбачає запланованого незначного підвищення податку на тютюн, яке могло принести державній скарбниці 300 млн крон у 2027 році. Через майже повну відсутність нових видаткових ініціатив уряд прогнозує скорочення дефіциту державних фінансів із 2,3% ВВП у 2026 році до 1,9% ВВП у 2027-му.

Уряд Швеції також очікує подальшого відновлення економіки у 2027 році, хоча його темпи мають сповільнитися. Інфляція за індексом CPIF, за прогнозом, буде дещо вищою за цільовий рівень 2%, а ринок праці відновлюватиметься повільно. Парламент має проголосувати за бюджетні рамки 9 грудня.

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