Швеція відмовиться грати з Росією на молодіжному ЧС у Канаді — Global News Canada

Шведська хокейна асоціація заявила, що не гратиме проти Росії, якщо команди зустрінуться на молодіжному чемпіонаті світу з хокею в Канаді. Чоловічий турнір для збірних U20 стартує 26 грудня в Едмонтоні та Ред-Дірі.

Норвегія ризикує втратити місце

Як повідомляє Global News Canada, Норвезька хокейна федерація заявила, що Міжнародна федерація хокею із шайбою (IIHF) поінформувала її про намір включити Росію до складу учасників турніру замість Норвегії.

Водночас IIHF офіційно не оголошувала про такі зміни, а на її сайті Норвегія досі вказана серед десяти учасників змагань. Норвезька федерація заявила, що ситуація залишається незрозумілою, тому вона все ще сподівається на участь своєї команди в турнірі.

Генеральний секретар Шведської хокейної асоціації Тоні Вірен заявив, що співчуває норвезькій юніорській збірній, яка кваліфікувалася на чемпіонат, але тепер може втратити місце. Він назвав таку ситуацію несправедливою.

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Позиції Фінляндії та Канади

Фінська хокейна асоціація також повторила, що не гратиме з Росією, доки триває війна проти України. Водночас ні шведська, ні фінська федерації не уточнили, чи погодяться грати проти російської команди, якщо вона виступатиме в нейтральному статусі.

Минулого місяця Спортивний арбітражний суд постановив, що IIHF має поновити Росію в міжнародному хокеї. Росію та Білорусь відсторонили від міжнародних змагань у 2022 році після вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні минулого тижня заявив, що російські та білоруські спортсмени не можуть представляти свої країни в Канаді, доки триває війна. Заява канадського уряду від 3 листопада дозволяє окремим спортсменам виступати в нейтральному статусі, але не пояснює, чи може це стосуватися російської команди на молодіжній першості.

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