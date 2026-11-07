Швеція вшанує п’ятьох футболістів збірної перед матчем Ліги націй — Interia Sport

У Швеції перед матчем Ліги націй на Strawberry Arena планують вшанувати п’ятьох футболістів, які виступали за національну збірну: Віктора Классона, Еміля Форсберга, Еміля Крафта, Робіна Ольсена та Мартіна Ольссона. Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на шведське видання Aftonbladet.

Вшанування гравців

За даними видання, Еміль Крафт залишає національну команду, а під час церемонії на домашній арені відзначать усіх п’ятьох футболістів. Як зазначив Кім Келльстрем, вони багато означали для шведського футболу та створили чимало пам’ятних моментів у синьо-жовтих кольорах.

Interia Sport пише, що вшанування має відбутися перед матчем збірної Швеції з Боснією. Наймолодшим серед п’ятьох гравців є Крафт. Захисник виступав за англійський «Ньюкасл» із серпня 2019 року, а з липня залишається без клубу. За збірну Швеції він провів 52 матчі та не забив жодного гола.

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Матчі Польщі у Лізі націй

Классон і Форсберг забили всі три голи збірної Швеції у переможному матчі проти Польщі на Євро-2021, який завершився з рахунком 3:2. Робін Ольсен тоді захищав ворота шведської команди.

Збірна Польщі проведе ще два матчі в Лізі націй: спершу зіграє з Румунією, а 17 листопада у Вроцлаві зустрінеться зі Швецією. Після чотирьох матчів дивізіону B поляки здобули одну перемогу — 6:0 над Румунією.

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