Швеція запровадить прикордонний контроль з 12 листопада — RMF24

Уряд Швеції запровадить прикордонний контроль із 12 листопада на шість місяців. Як повідомляє RMF24, рішення ухвалили у відповідь на посилення гібридних загроз, які шведська влада пов’язує з російським вторгненням в Україну.

Перевірки в портах, аеропортах і поїздах

В офіційному повідомленні влада зазначила, що присутність ворожих сил у Шенгенській зоні та зростання ризиків для громадського порядку й внутрішньої безпеки потребують додаткових заходів. Перевірки здійснюватиме шведська прикордонна поліція, яка визначатиме конкретні місця та порядок їх проведення.

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Контроль передбачатиме посилені перевірки документів на прикордонних переходах, у портах, аеропортах і на залізничних маршрутах, що сполучають Швецію із сусідніми державами. Ускладнення можуть торкнутися пасажирів залізничного сполучення між Копенгагеном і Мальме: раніше такі перевірки вже подовжували час у дорозі.

Контроль уже відновлювали раніше

Швеція не вперше тимчасово повертає прикордонні перевірки. Протягом останніх років їх запроваджували через міграційну кризу 2015 року, пандемію COVID-19, а також у межах боротьби з організованою злочинністю. Уряд також нагадав, що подібні заходи вже застосовували Франція, Німеччина, Норвегія та Данія.

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