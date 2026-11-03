Сі Цзіньпін провів симпозіум щодо партійної резолюції в Китаї — ECNS

Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін 21 серпня провів у Пекіні, Китай, симпозіум щодо підготовки проєкту резолюції ЦК КПК про ключові питання всебічного й суворого управління партією. Захід відбувся в урядовому комплексі Чжуннаньхай. До обговорення залучили керівників інших політичних партій, представників Всекитайської федерації промисловості й торгівлі та безпартійних діячів, повідомляє ECNS.

За даними видання, учасники висловили підтримку проєкту документа. Вони також запропонували посилити нагляд за здійсненням влади, удосконалити механізми оцінювання роботи й підзвітності посадовців, підвищувати їхню наукову грамотність та поєднувати громадський нагляд із самореформуванням партії.

Заяви Сі Цзіньпіна

Сі Цзіньпін заявив, що для належного управління країною КПК має насамперед добре управляти собою та зміцнюватися. Він наголосив на необхідності реагувати на проблеми всередині партії, зміцнювати партійну дисципліну та поєднувати поліпшення партійної роботи й дисциплінарні заходи з протидією корупції.

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За його словами, для розв'язання внутрішніх проблем партія має спиратися на власні зусилля, а також приймати нагляд і критику з боку населення. Він закликав посилювати освіту, управління та нагляд за членами партії і посадовцями, щоб вони протидіяли спокусам та виявляли нездорові прояви на ранньому етапі.

Учасники симпозіуму

У заході взяли участь члени Постійного комітету Політбюро ЦК КПК Ван Хунін, Цай Ці та Лі Сі. Серед учасників, які висловили пропозиції, були голови центральних комітетів інших політичних партій Китаю Чжен Цзяньбан, Дін Чжунлі, Хао Мінцзінь, Цай Дафен, Хе Вей, Цзян Цзоцзюнь, У Вейхуа та Су Хуей, а також голова Всекитайської федерації промисловості й торгівлі Гао Юньлун.

Сі Цзіньпін також заявив про потребу підтримувати й розвивати китайську систему багатопартійної співпраці. Він висловив сподівання, що інші політичні партії, федерація та безпартійні діячі підтримуватимуть керівну роль КПК, здійснюватимуть демократичний нагляд і надаватимуть пропозиції щодо державних справ.

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