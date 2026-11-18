У Шеньчжені, Китай, президент КНР Сі Цзіньпін і прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі вперше особисто взаємодіяли від минулої осені, коли відносини між країнами різко погіршилися. Як повідомляє South China Morning Post, це сталося в середу ввечері перед традиційним спільним фотографуванням учасників зустрічі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Коротке привітання

Такаїчі потиснула руку Сі Цзіньпіну та його дружині Пен Ліюань перед фотографуванням. Після рукостискання японська прем’єрка сказала китайському лідеру кілька слів, однак він у відповідь лише усміхнувся.

Пен Ліюань також, схоже, не сказала нічого після привітання. Після фото всі троє обмінялися кивками, а Такаїчі відійшла. На сцені не було перекладача.

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Напруження через Тайвань

Відносини Пекіна й Токіо різко погіршилися після висловлювань Такаїчі про Тайвань. Вона заявляла, що криза в Тайванській протоці може становити для Японії ситуацію, яка загрожує її виживанню, та потенційно відкрити шлях до військового втручання.

Пекін неодноразово вимагав відкликати ці слова. За даними видання, після цього Китай запровадив експортні обмеження, скасував авіарейси, низку контактів високого рівня та культурних заходів. Пекін вважає Тайвань частиною Китаю та заявляє про прагнення возз’єднати його з країною, за потреби силою.

Прибуття до Шеньчженя

Раніше того ж дня Такаїчі прибула до Шеньчженя, розпочавши перший за сім років візит чинного японського лідера до Китаю. На пероні її зустріли колишня китайська дипломатка Чжан Ціюе та посол Японії в Китаї Кендзі Канасуґі. Урочистої зустрічі з молодими привітальниками, букетами чи національними прапорами не було.

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