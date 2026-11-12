Сі Цзіньпін заявив про неминучість об’єднання Тайваню з Китаєм — Channel NewsAsia

У Пекіні, Китай, президент Сі Цзіньпін 12 листопада заявив, що повне об’єднання Тайваню з Китаєм має відбутися й обов’язково буде реалізоване. Під час виступу у Великій залі народних зборів він назвав розв’язання тайванського питання непохитною історичною місією Комуністичної партії Китаю, повідомляє Channel NewsAsia.

Позиція Пекіна щодо Тайваню

Сі Цзіньпін заявив, що Китай дотримується курсу на мирне об’єднання та моделі «одна країна, дві системи». За його словами, Пекін готовий до діалогу з Тайванем за умови визнання принципу «одного Китаю» — позиції китайської влади, за якою обидва береги Тайванської протоки є частинами однієї країни.

Китай вважає Тайвань своєю територією, тоді як Тайбей відкидає ці претензії. Запропоновану Пекіном модель автономії «одна країна, дві системи» не підтримує жодна з основних політичних партій Тайваню. Сі також закликав усіх китайців, зокрема жителів Тайваню, спільно протидіяти силам, які Пекін називає прихильниками незалежності острова.

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Виступ до річниці Сунь Ятсена

Промову присвятили 160-й річниці від дня народження Сунь Ятсена — революціонера, який допоміг очолити повстання 1911 року. Воно поклало край правлінню імператорів та започаткувало Китайську Республіку. Сі назвав Сунь Ятсена великим національним героєм, патріотом і піонером демократичної революції Китаю.

На Тайвані Сунь Ятсена офіційно вважають батьком нації, а його портрет розміщений у президентській адміністрації. Минулого місяця тайванська влада закликала громадян триматися осторонь китайських заходів до цієї річниці, заявивши, що Пекін спотворює погляди та спадщину Сунь Ятсена.

Сі Цзіньпін не згадав про можливість застосування сили. Водночас Китай не відмовлявся від такого варіанта щодо Тайваню, а його військові щодня діють поблизу острова та розширюють присутність у Тихому океані. Президент Тайваню Лай Чінде заявляє, що майбутнє острова можуть визначати лише його жителі.

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