Президент Китаю Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе провели зустріч у китайському Шеньчжені на полях саміту APEC. Китайський лідер заявив, що країни разом досягли «всебічного повороту» у двосторонніх відносинах.

Як повідомляє Deutsche Welle, Сі нагадав, що від часу вступу Албанезе на посаду прем’єр-міністра у 2022 році лідери зустрічалися чотири рази. За даними китайського державного агентства Xinhua, президент КНР також закликав розширювати співпрацю в сільському господарстві, енергетиці, зеленій економіці та сфері штучного інтелекту.

Торгівля та розбіжності

Китай є найбільшим торговельним партнером Австралії. Відносини держав суттєво погіршилися за попереднього правоцентристського коаліційного уряду в Канберрі, який закликав провести незалежне розслідування походження коронавірусу. У відповідь Пекін запровадив обмеження на імпорт австралійської деревини, вугілля, ячменю, омарів і вина на $13 млрд.

Після приходу до влади Лейбористської партії Албанезе Китай скасував більшість обмежень для австралійського експорту. Водночас між країнами періодично виникали суперечності, зокрема через ракетне випробування Китаю в південній частині Тихого океану та посилення Австралією перевірок іноземних інвестицій у секторі критично важливих мінералів.

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Албанезе заявив, що Австралія має конструктивно взаємодіяти з Китаєм, врегульовувати розбіжності, але не дозволяти їм визначати весь характер відносин. Він також наголосив, що події в Китаї мають значення для Австралії.

Залізна руда в центрі уваги

Пізніше того ж дня Албанезе планував вирушити до Пекіна на зустріч із прем’єром Державної ради КНР Лі Цяном. Вони також мали взяти участь у діловому круглому столі за участю топменеджерів австралійських гірничодобувних компаній Rio Tinto і BHP та представників китайських компаній.

У понеділок Австралія звинуватила Китай у маніпулюванні торгівлею залізною рудою через створення централізованого закупівельного органу для придбання сировини від імені китайських сталеливарних підприємств. Австралія є найбільшим у світі виробником залізної руди, а єдиний покупець має сильніші позиції у переговорах із продавцями.

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