Сі Цзіньпін заявив, що Китай стоїть перед новим Великим походом — South China Morning Post

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час заходу в Пекіні до 90-річчя перемоги у Великому поході заявив, що країна стоїть перед «новим Великим походом». Він закликав партію, армію та суспільство готуватися до складної міжнародної й внутрішньої ситуації та захищати національні інтереси, повідомляє South China Morning Post.

Акцент на єдності партії

Сі Цзіньпін пов’язав сучасні виклики з історією Великого походу Червоної армії 1934–1936 років, коли комуністичні сили відступали від військ Гоміндану та пройшли близько 10 тисяч кілометрів. За його словами, тодішній вихід із поразок став можливим завдяки консолідації партії навколо керівництва Мао Цзедуна.

Китайський лідер назвав створення сильного політичного ядра в центральному керівництві вирішальним чинником подолання внутрішніх розбіжностей і зовнішніх перешкод. Новий Великий похід він визначив як шлях Китаю до побудови повністю модернізованої соціалістичної держави та «великого відродження китайської нації» через китайську модернізацію.

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Пленум наприкінці жовтня

Промова пролунала за кілька днів до п’ятого пленуму Центрального комітету Комуністичної партії Китаю 20-го скликання, запланованого в Пекіні на 26–29 жовтня. Очікується, що учасники зустрічі розглядатимуть посилення партійного управління, внутрішньої дисципліни та політичної лояльності.

За підрахунками South China Morning Post, із 205 повних членів нинішнього складу Центрального комітету 35 або потрапили під розслідування, або втратили законодавчі мандати. Державні медіа КНР після виступу Сі Цзіньпіна опублікували коментарі на підтримку централізації влади навколо партійного керівництва. Видання PLA Daily також закликало військових посилювати бойову готовність і виконувати цілі модернізації армії до її сторіччя у 2027 році.

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