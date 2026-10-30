Президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром заявив, що Китай і Європейський Союз здатні врегулювати свої розбіжності через діалог. Як повідомляє South China Morning Post, китайський лідер наголосив, що Пекін завжди розглядав ЄС як партнера, а співпраця між сторонами переважає конкуренцію.

Заклик до рівноправного діалогу

За даними державного телеканалу CCTV, Сі заявив: якщо Китай та ЄС зберігатимуть орієнтир на партнерство і вестимуть діалог на рівних, розбіжності та виклики можна буде подолати без перешкод для подальшого розвитку відносин. Він також зазначив, що Китай і Німеччина могли б подати світу позитивний сигнал, обираючи відкритість замість замкненості та співпрацю замість конфронтації.

Сі Цзіньпін додав, що Китай і Німеччина як друга та третя за розміром економіки світу мають особливу відповідальність за забезпечення зростання світової економіки. Він висловив сподівання, що Німеччина зберігатиме відкритий і позитивний погляд на співпрацю з Китаєм та його розвиток, а також проводитиме раціональну й прагматичну політику щодо КНР, засновану на взаємній повазі та рівності.

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Торговельні розбіжності

Китай і ЄС тривалий час мають суперечки щодо надлишкових промислових потужностей і торговельного дисбалансу. За інформацією видання, сторони нещодавно домовилися на чотири роки обмежити експорт китайських гібридних автомобілів. Водночас Брюссель занепокоєний зростанням торговельного дефіциту, який торік становив приблизно 1 млрд євро на день.

Штайнмаєр, за повідомленням CCTV, також заявив, що економічні та торговельні розбіжності можна врегульовувати шляхом діалогу й консультацій для досягнення взаємної вигоди. Він сказав, що Німеччина готова разом із Китаєм підтримувати глобальний мир і розвиток, вільну торгівлю та правила Світової організації торгівлі, а також виступати проти протекціонізму.

Напередодні зустрічі в Пекінському університеті Штайнмаєр заявив, що Німеччина не прагне розривати економічні зв’язки з Китаєм, але має захищати власні економічні інтереси. Першим пунктом його візиту до Китаю стало місто Хефей, де він відвідав місцевий технологічний і дослідницький центр Volkswagen.

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