Сі Цзіньпін закликав посилити співпрацю Китаю та Європи — Anadolu Agency

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час окремих зустрічей із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і президентом Швейцарії Гі Пармеленом закликав посилити співпрацю Китаю та Європи. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Переговори з Німеччиною

За інформацією речниці МЗС Китаю Мао Нін, під час зустрічі зі Штайнмаєром Сі закликав Китай і Німеччину обирати відкритість і співпрацю замість ізоляції та конфронтації. Він заявив, що сутність торговельно-економічних відносин Китаю та Європейського Союзу полягає у взаємодоповнюваності та взаємній вигоді.

Сі визнав, що відносини Китаю та ЄС пережили чимало труднощів. Водночас він назвав проблеми, які виникають у процесі співпраці, питаннями розвитку та прогресу й заявив, що розбіжності можна розв'язати за умови збереження партнерського характеру відносин і рівноправного діалогу.

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Зустріч із президентом Швейцарії

За даними державного агентства Xinhua, під час переговорів із Пармеленом Сі назвав Швейцарію важливим партнером Китаю в Європі. Він закликав до тіснішої взаємодії для зміцнення довіри й визначеності у торговельно-економічних зв'язках Китаю та Європи, а також у світовій економіці.

Китайський лідер окремо відзначив співпрацю у сфері вільної торгівлі та заявив про готовність Китаю поглиблювати взаємодію зі Швейцарією. Після зустрічі лідери стали свідками підписання протоколу щодо оновлення угоди про вільну торгівлю між країнами, а також кількох документів про співпрацю в наукових дослідженнях, сфері зайнятості та медіа.

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