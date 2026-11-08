Сідней переміг Вестерн Буллдогс у плей-оф AFLW — ABC News Australia

Австралійський клуб «Сідней Свонс» переміг «Вестерн Буллдогс» з рахунком 7.4 (46) — 2.5 (17) у матчі на виліт жіночої Австралійської футбольної ліги AFLW у Henson Park в Австралії. Завдяки цьому «Свонс» вийшли до виїзного півфіналу, де зіграють із «Джилонгом», тоді як сезон для «Буллдогс» завершився.

Моллой зіграла в захисті

Як повідомляє ABC News Australia, найкраща бомбардирка ліги Хлоя Моллой несподівано вийшла в обороні та допомогла «Сіднею» здобути перемогу за дощової й вітряної погоди. Вона завершила матч із одним голом, 12 перехопленнями та 14 володіннями м'ячем у боротьбі.

Важливу роль у перемозі також відіграла Таня Кеннеді, яка персонально діяла проти співкапітанки «Буллдогс» Ізабель Прітчард. Прітчард повернулася після травми коліна, але обмежилася 14 володіннями м'ячем і трьома кліренсами, тоді як Кеннеді виконала 17 захватів.

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Швидкий старт господарок

Капітанка «Свонс» Люсі Макевой відкрила рахунок уже через 20 секунд після старту, забивши з-за 50-метрової дуги за сильного вітру. У першій чверті «Буллдогс» набрали лише одне очко, а «Сідней» відповів чотирма голами поспіль і повів із перевагою у 24 очки.

У другій чверті гості, попри вітер на свою користь, спромоглися набрати лише одне очко. Після зливи в третьому періоді гра перетворилася на боротьбу, однак «Свонс» втримали 25-очкову перевагу. Матч відвідали 4325 глядачів. Лідеркою «Вестерн Буллдогс» за кількістю володінь м'ячем стала Еллі Блекберн — 29, також вона забила гол.

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