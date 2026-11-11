Siemens Energy пропонує більш ніж утричі збільшити дивіденд — OilPrice

Німецька Siemens Energy запропонувала виплатити дивіденд за 2026 фінансовий рік у розмірі 2,30 євро на акцію — більш ніж утричі більше за 0,70 євро роком раніше. Компанія завершила фінансовий рік 30 вересня та повідомила про рекордні виручку й обсяг замовлень, повідомляє OilPrice.

Рекордні виручка та замовлення

Виручка Siemens Energy зросла на 15,5% у порівнянному вимірі — до 44,2 млрд євро. Збільшенню виробництва сприяло розширення потужностей на наявних майданчиках підрозділів Gas Services і Grid Technologies. Обидва напрями зафіксували найвищу квартальну виручку за весь час.

Замовлення групи збільшилися на 18,8%. Найбільше зростання показав підрозділ Gas Services — на 45,9%, тоді як у Grid Technologies замовлення зросли на 14,5%. У США обсяг замовлень Siemens Energy на рівні групи зріс на 70,8%.

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Результати Siemens Gamesa

Співвідношення обсягу замовлень до виручки становило 1,54, а глобальний портфель замовлень сягнув рекордних 164 млрд євро. Маржа прибутку компанії зросла більш ніж удвічі — до 12,4%. Siemens Energy заявила про намір досягти маржі на рівні 20–22% до 2030 року та збільшувати виручку на 12–14% щороку до кінця десятиліття.

Вітроенергетичний підрозділ Siemens Gamesa за підсумками року вийшов трохи вище рівня беззбитковості після кількох років збитків і реструктуризацій. Прибуток до врахування спеціальних статей становив 8 млн євро проти збитку в 1,4 млрд євро у 2025 фінансовому році.

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