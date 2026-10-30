Сігал запропонувала зовнішнього омбудсмена для нагляду за ABC і SBS — The Guardian

В Австралії спецпосланниця федерального уряду з питань боротьби з антисемітизмом Джилліан Сігал запропонувала передати частину наглядових функцій щодо ABC і SBS зовнішньому незалежному омбудсмену. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на оновлений план пріоритетів ASECA, оприлюднений у п’ятницю.

У плані Сігал зазначила, що висвітлення війни в Газі та інших тем, пов’язаних з Ізраїлем і Близьким Сходом, має стати предметом докладнішого аналізу та незалежної перевірки. Вона послалася на занепокоєння щодо суб’єктивного, неточного й непропорційного, на думку критиків, висвітлення цих питань.

Пропозиція про зовнішній нагляд

Документ передбачає, що призначена урядом група могла б переглянути попередні матеріали ABC і SBS. Також уряду пропонують розглянути передання повноважень омбудсменів двох мовників зовнішньому незалежному омбудсмену за моделлю, що діє у сферах телекомунікацій і банківських послуг.

За словами Сігал, вона отримала численні звернення від єврейської громади Австралії щодо матеріалів ABC і SBS, які там сприймають як непропорційні, оманливі або неточні. Частина представників громади, за її словами, вбачає зв’язок між однобічним, на їхню думку, висвітленням та негативним або ворожим ставленням до людей, які підтримують Ізраїль чи співчувають йому. ABC і SBS раніше відкинули заклики до зовнішнього нагляду.

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Пропозиції для мистецьких установ і університетів

Оновлений план також пропонує надати мистецьким організаціям, які фінансуються державою, можливість встановлювати обов’язкові умови для митців і припиняти грантове фінансування, якщо вони пропагують антисемітизм. Усім мистецьким організаціям — приватним і державним — пропонують розробити правила щодо використання майданчиків, фестивалів і сцен, зокрема стосовно особистого політичного чи ідеологічного активізму митців поза межами заявленої програми.

Для університетів Сігал пропонує дозволити грантовим органам установлювати обов’язкові умови для науковців, зокрема припиняти фінансування у випадках антисемітських висловлювань або дій. Вона наголосила, що ці пропозиції не спрямовані на придушення критики Ізраїлю.

Під час слухань у Сенаті Сігал також висловлювала занепокоєння тоном і частотою матеріалів ABC про Газу. Вона критикувала SBS за використання даних Міністерства охорони здоров’я Гази про кількість загиблих, заявивши, що ці цифри не розрізняють цивільних і комбатантів та є завищеними. Водночас представник генерального секретаря ООН заявив, що Організація часто посилається на дані цього відомства, а незалежна перевірка частини даних не виявила суттєвих розбіжностей.

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